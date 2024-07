En-Nesyri il bomber che piace a De Rossi. E Riquelme ci pensa

Una settimana calda, non solo perché a Roma le temperature oscillano tra i 35 ed i 40 gradi. No, è una settimana calda perché è quella che può portare altri giocatori a Trigoria, dopo che ieri è sbarcato anche il portiere Mathew Ryan, il terzo acquisto giallorosso di questa estate. Ed allora il mirino della Roma è posizionato soprattutto su tre moli: il terzino destro, il centravanti e l'attaccante esterno. Con tre nomi che stuzzicano, piacciono, ognuno con le sue difficoltà, ma comunque sul taccuino di Florent Ghisolfi, il nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma: Issa Kaboré, Youssef En-Nesyri e Rodrigo Riquelme. È chiaro che in questo momento l'obiettivo principale sia quello dell'attaccante centrale, del giocatore che dovrà prendere il posto di Romelu Lukaku. In attesa di capire se il Villarreal scenderà davvero con le pretese economiche legate ad Alexander Sorloth (che ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro), la Roma continua a monitorare la situazione legata a Youssef En-Nesyri, il marocchino del Siviglia, uno che piace (e anche tanto) a Daniele De Rossi. Che, tra l'altro, ha già avuto un contatto diretto con il giocatore, in cui gli ha spiegato la bontà del progetto Roma, a breve ma anche a medio termine. (...) La Roma sta provando a convincerlo della qualità della sua proposta e ci sta lavorando anche un intermediario che con il Siviglia ha ottimi rapporti. Se si dovesse andare a dama, allora potrebbe essere davvero lui il nuovo centravanti della Roma, un molo dove De Rossi cerca esattamente le caratteristiche del marocchino. (...)

(gasport)