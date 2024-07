En-Nesyri e Soulé, arrivano i gol

A caccia di gol. Salutati Lukaku, Azmoun (finito fuori squadra al Leverkusen per aver saltato un allenamento) e Belotti, più Abraham che tratta con il Milan, bisogna fare in fretta. Ok, il campionato inizia tra un mese ma già da oggi - con il primo test amichevole contro il Latina - si comincia a fare sul serio. Il ritiro ha preso il via il 4 luglio e 13 giorni dopo, tra i volti nuovi ci sono soltanto Le Fée e il secondo portiere Ryan. [...] Due i nomi al momento sul taccuino virtuale di Ghisolfi: En-Nesyri e Soulé. Il marocchino una settimana fa sembrava ad un passo dal Fenerbahçe di Mourinho, poi ha messo il club turco in stand-by. Il motivo è semplice: l'inserimento prima del Bologna (che ora ha virato decisamente su Pavlidis) e in seguito della Roma. [...] Perché per essere convinto, En Nesyiri, lo è. Soltanto che dopo essersi visto offrire 5 milioni dal club turco, vorrebbe gli stessi soldi dalla Roma. E a Trigoria, in quel processo di spending-review che vuole il club investire per i cartellini ma non eccedere negli ingaggi, può diventare un problema. Per carità, i modi per dribblare la questione non mancano (premio alla firma, bonus legati a gol e presenze, benefit al raggiungimento della Champions...) ma è questo il nodo da sciogliere. [...]

La Roma ha già il sì del 21enne di Mar del Plata ma deve iniziare a trattare con la Juventus che ha rifiutato 20 milioni più 5 di bonus dal Leicester ma che confida, nei prossimi giorni, in un rilancio degli inglesi. La strategia del dt Giuntoli è chiara: vendere l'argentino in Premier per poi, più in avanti, anche dovendo abbassare le richieste originarie (25 milioni) cedere Chiesa proprio alla Roma. Tocca ai Friedkin sparigliare. [...] En Nesyri e Soulé oggi sono in attesa. Serve accelerare, non temporeggiare. [...]

(il Messaggero)