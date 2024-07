Emozione Ryan. Oggi il debutto in Slovacchia

Non è stato preso per fare il titolare, ma sicuramente Mathew Ryan è pronto a sfruttare ogni occasione per mettersi in mostra. Per questo motivo per lui quella di oggi sarà già partita importante per dimostrare il suo valore, oltre che a vivere l'emozione dell'esordio con la maglia giallorossa. Perché una cosa è certa: se De Rossi è pronto a lanciare Svilar dal primo minuto nella sfida contro il Kosice, sicuramente anche Ryan avrà spazio nella ripresa per godersi le sensazioni del debutto con la nuova maglia. [...] DDR vuole in Ryan un vero e proprio leader dello spogliatoio.

(corsport)