Ecco come sarà il nuovo stadio dell'AS Roma

IL TEMPO (Filippo Biafora) - La Roma svela la sua futura casa. In un incontro da un'ora e mezza Ryan Friedkin, vicepresidente giallorosso, e Souloukou, la Ceo, hanno illustrato al sindaco Gualtieri, accompagnato dall'assessore all'Urbanistica Veloccia e dal dg del Campidoglio Aielli, le immagini del futuro impianto che sorgerà a Pietralata. (...) La nuova Curva Sud è destinata a diventare la più grande d'Europa. Con il suo design iconico ispirato all'architettura romana classica e strutture all'avanguardia, lo stadio offrirà un'esperienza di livello mondiale a tutti, dai tifosi di calcio alla comunità locale", le parole di Friedkin, che ieri fuori dal Campidoglio ha regalato la sua prima breve dichiarazione pubblica dall'acquisto del club. (...) La novità più sostanziale è la cresci-a della capienza da 55mila a 60mila posti complessivi. (...) Foto e video, mostrati ieri pomeriggio ai tifosi, hanno riscosso successo e in particolare è stata apprezzata la Curva Sud in stile "muro" del Borussia Dortmund.