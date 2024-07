È tornato Ndicka. Anche Oliveras verso l'Arabia

Il campione d'Africa è tornato, e fa già sul serio. De Rossi ha infatti riabbracciato Ndicka che si è allenato in gruppo dopo aver terminato le ferie allungate visti gli impegni di giugno con la Costa d'Avorio. Il difensore si è presentato in splendida forma e affiancherà Smalling nell'amichevole con il Latina del 17 luglio. In attesa di Mancini.

I Friedkin hanno bloccato sul nascere l'interesse per lui della Premier, considerandolo incedibile. [...] Al contrario di Karsdorp per il quale è in atto un derby turco tra il Besiktas di Immobile e il Trabzonspor. L'olandese, ai margini a Trigoria, è pronto a partire. In Arabia, oltre ad Aouar, potrebbe invece finire il giovane Oliveras.

(gasport)