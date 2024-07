È sbarcato Ryan, portiere giramondo. Con lui la moglie Chloe star dei social

È sbarcato ieri sera a Fiumicino verso le ore 19, con un paio di valigioni e molte speranze. Passo spedito, maglietta nera e bermuda, tanto per ambientarsi subito alla calura romana. Mathew Ryan da ieri è nella Capitale, oggi per lui visite mediche in programma alla Paideia e poi firma del contratto che lo legherà alla Roma per questo anno, con la possibilità di estenderlo per un'ulteriore stagione (forse anche due, è un aspetto ancora da definire). (...) Con lui la Roma compie un'operazione intelligente, por-tando a casa a costo zero un por-tiere di esperienza (93 presenze con l'Australia, a lungo la fascia di capitano e la partecipazioni ai Mondiali del 2014, 2018 e 2022). L'Italia sarà l'ennesima tappa del-la sua vita, dopo aver già dissemi-nato parate a casa sua, ma anche in Belgio, Spagna, Inghilterra, Danimarca e Olanda. Esattamente come sarà il secondo "canguro" della storia giallorossa, dopo l'italo-australiano Cristian Volpato (che poi però ha scelto i colori azzurri). (...) Ma nella vita di Ryan non c'è solo il calcio, ma anche tante altre cose. Come l'amore per i koala (con cui ha condiviso gran parte della sua infanzia) e la moglie modella. Con lui a Roma arriverà infatti anche la bellissima Chloe Gelmi, star dei social che è già seguitissima anche dai tifosi romanisti. Anche lei australiana, è laureata in legge e ha un passato professionale in un noto studio legale di Melbourne. La coppia prima di volare a Ibiza ha trascorso alcuni giorni in Puglia dove ha potuto ammirare le bellezze del sud e iniziare ad assaggiare la cucina italiana.

