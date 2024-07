È rottura con Villa Stuart. Vannicelli nuovo medico

Continua la rivoluzione nel settore medico della Roma. Dopo l'addio al dottor Massimo Manara - sostituito da Roberto Vannicelli che vanta una grande esperienza nel mondo della pallavolo - la società giallorossa ha rotto (definitivamente?) anche con Villa Stuart, clinica con cui negli ultimi anni c'è stata una proficua collaborazione.

Nei giorni scorsi, infatti, i calciatori giallorossi sono andati a sostenere le visite mediche di idoneità alla Mater Dei, con cui già dallo scorso anno era iniziata una collaborazione. Per ridurre i costi, la Roma ha deciso di mettere "a gara" le spese del comparto sanitario. [...] La clinica in cui si è operato in passato, più volte, Francesco Totti, si è però tirata indietro perché, fanno sapere da Villa Stuart, [...] la proposta romanista, pubblicità in cambio dei servizi offerti, "non era ricevibile".

(corsera)