E Pisilli mostra i suoi muscoli

[...] L'esplosione fisica di Niccolò Pisilli è una delle belle novità del ritiro della Roma, imbottito di ragazzini, che hanno come capofila proprio il centrocampista del 2004, l'unico capace di andare già a segno dentro l'Olimpico. [...] Daniele De Rossi lo tiene in altissima considerazione, fin dall'inizio del suo mandato. Uno dei primi complimenti li ha riservati proprio per Pisilli dicendo senza giri di parole: "Mi ha impressionato". [...] Il centrocampista, nel frattempo, ha chiuso il suo percorso nelle giovanili per limiti di età sfiorando, insieme a Pagano e Cherubini, lo scudetto, sfumato nella finalissima contro il Sassuolo.

Il suo bilancio con la Primavera giallorossa è impressionante: 71 presenze complessive, 22 gol e 12 assist. [...] Spesso è stato considerato troppo "gracile" per il salto tra i grandi, ma la Roma ha impostato una tabella di marcia personalizzata nel corso degli anni per farlo crescere a livello fisico. [...] La Roma ha in mente di valorizzare Pisilli, legato tra l'altro da un contratto che scade nel 2026. Il suo nome è finito nella lista dei desideri di tante squadre, anche all'estero, che seguono l'evoluzione di un giocatore che ha una caratteristica speciale: la capacità innata di trovare gli spazi senza palla, un po' alla Perrotta. [...] De Rossi ha detto che "ci sta sempre un percorso" per i giovani, però va capito quale è il migliore per Niccolò e per la Roma.

