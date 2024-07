E’ già Soulé-mania. Roma, accoglienza da favola dei tifosi. Matias emozionato: “Sono molto felice“

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, tutti lo inseguono. Come i difensori della Serie A. Matias Soulé, al pari di una rockstar, è stato accolto ieri sera alle 22.30 all’aeroporto di Fiumicino dai flash delle macchine fotografiche e da oltre quattrocento tifosi festanti. [...] Abbracciato agli arrivi dello scalo dal d.s. Florent Ghisolfi, a sua volta festeggiato dalla tifoseria, il nuovo trequartista è sembrato quel lampo di freschezza che può gettare una nuova luce sulla stagione della Roma, accentuandone il tasso di pericolosità in attacco. «Forza Roma, sono felice», le prime parole del nuovo acquisto giallorosso, t-shirt nera, zaino in spalla e un sorriso contagioso sul viso. [...] La scorsa stagione a Frosinone Soulé ha giocato sulla trequarti in prevalenza a destra, ma per lui De Rossi ha in mente un impiego su tutto il fronte: all’occorrenza al posto di Dybala a destra o accanto alla Joya in uno schema con due trequartisti più vicini tra loro dietro al centravanti (3-4-2-1), oppure a sinistra sostituendo Stephan El Shaarawy nel modulo d’ordinanza 4-3-3. Con lui l’allenatore spera di riportare quella pericolosità in attacco che è mancata nelle prime amichevoli, sfruttando appieno anche le sue doti balistiche da piazzato.

(Gasport)