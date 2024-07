E Ghisolfi va a caccia del centravanti. Pressing su Sørloth, spunta Mikautadze

Chiuso l'acquisto di Le Fée, ora la Roma veicolerà le proprie energie per rinforzare il reparto orfano di Lukaku e Azmoun (più Belotti, ceduto al Como). Messo in stand-by Omorodion (l'Atletico continua a chiedere 40 milioni), il nome che piace a Ghisolfi è quello di Alexander Sørloth, attaccante del Villarreal quotato inizialmente 38 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), ma che si può acquistare a 30. [...] L'idea è quella di costruire un'offerta simile a quella recapitata al Rennes, abbassando la parte cash ma alzando quella dei bonus da corrispondere in un secondo momento. [...]

Ma il ds si guarda intorno alla ricerca di ulteriori alternative. [...] Così nelle ultime ore in attacco è stato sondato il nome di Georges Mikautadze georgiano, attaccante classe 2000 del Metz. [...] Complicato battere la concorrenza del Monaco che è in vantaggio nella trattativa ma la Roma monitora la situazione a fari spenti. Capitolo esterni offensivi: in alternativa a Chiesa piace Soulé ma Motta non vuole liberarsene e il prezzo del cartellino si aggira sui 40 milioni. [...]

(Il Messaggero)