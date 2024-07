Dybala subito in campo

Senza perdere nemmeno un minuto. Paulo Dybala è tornato ieri a Roma come da programma e nel pomeriggio si è subito allenato in solitaria a Trigoria perché il resto della squadra ha rispettato un giorno di riposo, concesso da Daniele De Rossi al termine dell'amichevole in Slovacchia contro il Kosice. Il numero 21 ha sfidato il jet lag presentandosi in campo per rimettersi subito in pari, lì tra corsa, palla e sudore. Insomma, Paulo vuole tornare al centro del progetto dopo il matrimonio e il viaggio lampo in Argentina concesso dalla Roma per dire sì a Oriana Sabatini, che chiaramente era al suo fianco nel volo Buenos Aires-Roma. La luna di miele? Non è in agenda. I freschi sposi si godranno alcune serata in città tra passeggiate in notturna e qualche cena romantica. Almeno finché non scatterà il ritiro in Inghilterra. [...]

(Corsport)