Dybala, sì al doppio matrimonio

Roma e Buenos Aires. Traduzione: allenamenti e matrimonio. Paulo Dybala è concentratissimo sul presente e non vede l'ora di affrontare il futuro più immediato [...] La data da segnare in rosso è una: il 20 luglio, il giorno del sì alla sua fidanzata storica, Oriana Sabatini, con la quale ha una relazione da otto anni. [...] Sarà un viaggio lampo. Il 23 luglio, infatti, Paulo è atteso di nuovo a Roma per svolgere una seduta di allenamento, stavolta però con l'anello al dito. [...] Dybala ha incontrato Ghisolfi appena ha messo piede dentro Trigoria: i due si stimano e hanno deciso di parlare del rinnovo quando i tempi saranno maturi. C'è già l'idea base: spalmare il contratto su più anni dato che in questa stagione guadagnerà 7,5 milioni di euro più 2 di bonus. Da inizio mese è attiva la clausola da 12 milioni per l'estero, ma nessun club in Europa ha manifestato l'intenzione di "aggredirla" per strapparlo alla Roma. [...] Dybala vuole la Roma e la Roma vuole Dybala. Meglio di così non si può.

(corsport)