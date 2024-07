Dybala non punge da centravanti. Attesa per Dovbyk

Con i piedi in campo e la testa sul mercato, la Roma perde l' amichevole estiva contro il Tolosa. In una Trigoria infuocata dal caldo più che dal tifo (il match era a porte chiuse) vincono i francesi 1-0: decisiva la rete di Yann Gboho nel primo tempo. Non certo un campanello d'allarme per Daniele De Rossi. (...) Presente Paulo Dybala, tornato dal matrimonio in Argentina e schierato centravanti. Una posizione insolita, dove non incide. Le altre assenze le colmerà il mercato. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi -ieria Trigoria - vuole chiudere un altro colpo in attacco. Dopo Matias Soulé, la Roma aspetta il suo bomber. Artem Dovbyk vede solo giallorosso. L'ucraino ha ignorato la telefonata del Cholo Simeone, allontanando definitivamente la pista Atletico Madrid. Nel frattempo l'agente del calciatore, Oleksiy Lundovskyi, continua a lanciare indizi social. Oltre alla Roma, su Instagram ha iniziato a seguire De Rossi, Totti, Ghisolfi, la ceo Lina Souloukou, Dybala e anche Gabriel Omar Batistuta. (...)

(La Repubblica)