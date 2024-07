Dybala non ha dubbi: vuole restare

Dietro ai vetri oscurati della macchina, Paulo Dybala, accompagnato a Trigoria sul lato passeggero, ha sparato un sorriso enorme ai tifosi che si sono presentati fuori dal Fulvio Bernardini per accogliere i giocatori nel primo giorno di raduno. [...] Dybala sta giocando a carte scoperte con la Roma. Non c'è nessuna strategia sottobanco, calcolando che da qualche giorno è attiva la clausola da 12 milioni per l'estero, che in nessun modo vuole attivare.

Quando i suoi agenti si siederanno per la prima volta attorno a un tavolo verrà ribadito un concetto già chiaro: l'entourage del numero 21 ha intenzione di proporre a Ghisolfi di spalmare l'attuale contratto su più anni. In questa stagione lo stipendio di Dybala salirà a quota 7,5 milioni più 2 di bonus. Una cifra enorme che su un accordo più lungo potrebbe entrare nei canoni della Roma. [...] In questa prima parte del ritiro è il leader assoluto dello spogliatoio della Roma. [...] Dybala si candida come guida, soprattutto per i più giovani, che lo vedono come un idolo, quasi come una divinità. [...]

(corsport)