Dybala, matrimonio-lampo a casa. Il sì a Oriana davanti a 300 invitati

Paulo e Oriana convolano a nozze a Buenos Aires, nella suggestiva location di Haras de Exaltacion de la Cruz. In Argentina lo hanno catalogato come l'evento dell'anno, a Roma, invece, è nata qualche polemica sulla sua assenza per cinque giorni durante la preparazione. D'altronde Paulo, non avrebbe potuto fare altrimenti perché un anno fa, quando lo ha organizzato, era sicuro che a giugno sarebbe stato convocato per la Coppa America. Poi, qualche infortunio di troppo, lo ha fatto uscire dalle priorità del ct Scaloni.

Si è messo alle spalle la delusione sportiva con il supporto della moglie Oriana che ieri gli ha detto sì davanti a 300 invitati tra i quali i calciatori De Paul, Paredes, Morata, Di Maria, Vasquez e alcuni suoi ex compagni di quando era al Palermo. [...] Dopo il matrimonio via alla festa con gli invitati. Paulo tornerà in Italia martedì mattina e salterà l'amichevole di domani contro il Kosice.

(Il Messaggero)