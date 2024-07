Dybala-Le Fée: Roma, prove di futuro

Si dice sempre in questi casi, "buona la prima". Il punteggio è buono, oltreché scontato: 6-1 contro il Latina, che milita in Serie C. [...] Qualche novità sotto l'aspetto tecnico c'è, una su tutte Enzo Le Fée, che De Rossi piazza al centro del suo 4-2-3-1, al fianco di Pisilli. [...] Un'indicazione per il futuro, forse. Con il francese che può agire da regista e da mediano, al fianco di Paredes o al suo posto. [...] A De Rossi mancava proprio quel dinamismo là in mezzo, Cristante e Paredes hanno un passo diverso e la Roma ha sempre faticato ad alzare il ritmo. [...] Al momento è tutto da scoprire, la Roma lo ha pagato tanto e ci crede, sperando - dopo Aouar - di non aver fatto un buco nell'acqua.

"Ho avuto buone sensazioni, sono stato ben accolto da tutti. Fa caldo, ci dobbiamo adattare. Mi sento a mio agio, ci vuole tempo per mostrare tutte le mie qualità. Cosa mi chiede De Rossi? Di toccare molto la palla, di legare i reparti, ma sono solo all'inizio, devo migliorare", [...] così Enzo, a fine match. De Rossi ha schierato due formazioni diverse nei due tempi, nella ripresa ha dato spazio a tanti ragazzi come Cherubini, Almaviva e Graziani, che ha segnato una doppietta. [...] La scena, ovviamente, se la prende pure il promesso sposo Dybala, ieri centravanti e poi si vedrà. [...] Paulo fa gol, regala qualche spunto dei suoi e ora aspetta un segnale dalla società, che è convinta di trattenerlo e magari di rinnovargli il contratto, anche se la strategia per il futuro va in un'altra direzione: giovani e che guadagnino poco. Ma Dybala è Dybala, si sa. [...]

(Il Messaggero)