Dybala fa il bis. Ora si sposa con la Roma

Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno detto sì e adesso Daniele De Rossi aspetta la Joya a Trigoria. Tornerà ad allenarsi mercoledì mattina e salterà l'amichevole in Slovacchia contro il Kosice, il permesso gli era stato accordato da tempo quando aveva organizzato la cerimonia sicuro di partecipare alla Coppa America. [...] Qualcuno nella Roma ha storto la bocca e tra i tifosi, soprattutto sui social, qualche stoccata sulla sua assenza c'è stata. La clausola rescissoria è ancora attiva e lo sarà fino a fine luglio. Questo significa che qualsiasi club può prelevarlo a 12 milioni, ma dovrà corrispondergli uno stipendio di almeno 8 milioni. [...] Per questo è stato scelto Baldanzi a gennaio e Ghisolfi sta provando a prelevare Soulé dalla Juventus. Dinamiche che Paulo ha dimenticato per un paio di giorni perché il suo matrimonio con Oriana è stato uno degli eventi più seguiti in Argentina. Siti web internazionali e specializzati, tv, decine di fotografi, giornalisti e operatori video presenti all'esterno dell'esclusiva tenuta Dok Haras a Partido de Exaltacion de la Cruz (Buenos Aires). [...] Le uniche immagini rese pubbliche sono quelle diffuse dalla coppia su Instagram, un bacio che ha suggellato il loro amore e a corredo la didascalia: "Ora sì, per sempre". [...] Dopo la cerimonia, gli sposi e gli invitati si sono diretti al Castello di Vicarello, a Cinigiano. [...] Tra gli invitati il cantante Cesare Cremonini che durante la festa ha tenuto un piccolo concerto cantando "50 Special", una delle sue più celebri canzoni.

(il Messaggero)