Dybala e Oriana cerimonia da star

Era il giorno che sognava da sempre, almeno per la sua vita privata. E ieri è finalmente arrivato, quando in Argentina erano le 17 e in Italia invece le 22. Lì, in quel momento, il cuore di Paulo Dybala si è consegnato nelle mani di Oriana Sabatini. Un matrimonio da favola, anche se con una cerimonia blindata, riservata ad amici e parenti, in tutto circa 340 invitati. Come da favola è stata la location, con la Joya e la sua Oriana che si sono sposati a El Dok, a Exaltacion de la Cruz, vicino a Pilar. [...]

Per la luna di miele, invece, ci si penserà più avanti. Paulo infatti martedì sarà di nuovo a Roma per riprendere la preparazione pre-campionato, considerando che il matrimonio lo aveva organizzato in questo periodo convinto di partecipare alla Coppa America. Vinta tra l'altro dall'Argentina, presente con Di Maria, Lo Celso, De Paul, Fernandez e ovviamente Leandro Paredes, compagno di squadra della Roma e grande amico di Paulo. [...]

(gasport)