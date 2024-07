Dybala e Chiesa: la Roma va a nozze

Nuova stagione, vecchi amori, stessi sogni. Il 20 luglio sarà una data che sia Paulo Dybalasia Federico Chiesa non dimenticheranno mai. Entrambi gli attaccanti si sposeranno, apriranno un nuovo capitolo con le rispettive metà che li stanno accompagnando in tutte le tappe della loro vita. Un momento indimenticabile e che la Roma guarderà da spettatrice interessata. E chissà, magari anche da invitata. Di certo lo sarà per le nozze di Paulo, che De Rossi non vuole certo lasciar andare via. Spera invece in una partecipazione per il matrimonio di Federico il vero desiderio di mercato del tecnico giallorosso per la nuova stagione. Ghisolfi ha pronto un nuovo vertice con Ramadani, l’agente dello juventino, per avere nuove informazioni e preparare una prima proposta. Il neo direttore sportivo sta temporeggiando e così farà probabilmente per qualche altra settimana aspettando di capire se davvero potrà concretizzarsi la grande occasione.

(corsport)