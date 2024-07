Dybala arriva prima e chiede informazioni

Continua ad oltranza la trattativa tra la Roma e il Rennes per Enzo Le Fée. Il centrocampista francese, che ha già un accordo con la società giallorossa, è il primo obiettivo di Ghisolfi per il centrocampo ma c’è ancora distanza tra la richiesta e offerta. […] Oggi tornerà nella Capitale, con un giorno di anticipo rispetto ai programmi, anche Paulo Dybala. L’argentino potrebbe incontrare la dirigenza giallorossa per fare un punto della situazione sul suo contratto, che prevede una clausola di 12 milioni che le società interessate possono sfruttare entro il 31 luglio. Proseguono, intanto, i contatti con Ramadani, agente di Federico Chiesa, che rimane un obiettivo per l’attacco.

(Corsera)