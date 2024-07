Due new entry nella "squadra" di De Rossi. Torna Beccaccioli, Ricchio il team manager

Se le manovre di mercato per costruire la Roma che verrà sono ancora in corso e i tifosi attendono, dopo Le Fée, di conoscere i nuovi volti che vestiranno la maglia giallorossa, non c'è stato bisogno di stravolgere nulla nello staff tecnico che Daniele De Rossi ha portato a Trigoria per la sua avventura sulla panchina della Roma. [...] L'unica vera new entry nello staff di Daniele De Rossi porta il nome di Simone Beccaccioli. E per lui si tratta di un gradito ritorno, visto che ha lavorato nella Roma per 10 anni dal 2009 al 2019. [...]

Nella squadra dei match analyst, già presenti in quel di Trigoria, troverà Checcucci, Iodice e Terrinoni. L'altra sostanziale novità riguarda il ruolo di team manager. Infatti il posto, occupato fino alla passata stagione da Valerio Cardini, sarà occupato da Simone Ricchio, fidato collaboratore già ai tempi del Nizza di Florent Ghisolfi. Per Cardini nessun addio, ma solo un riposizionamento interno: sarà infatti lui il nuovo responsabile del convitto di Trigoria. [...] I cambiamenti si fermano qui, per il resto lo staff a sua disposizione è stato confermato in blocco. [...]

(il Romanista)