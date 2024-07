Dovbyk, via libera: chiusura con il Girona, oggi atteso l’annuncio

Manca davvero poco al via libera da parte del Girona al trasferimento in giallorosso di Artem Dovbyk. La fumata bianca può arrivare già oggi, dopo che ieri le due società sono rimaste in contatto per limare i dettagli di un'intesa di massima già raggiunta nei giorni scorsi, soprattutto grazie al lavoro dell'agente del calciatore, Alex Lundovsky. Tanta è la voglia di chiudere in fretta l'operazione che la Roma ha pareggiato l'offerta dell'Atletico Madrid, già accettata dal Girona: 32 milioni di parte fissa, 6 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. (...) Uno sforzo enorme, che sta entusiasmando la piazza: 1 400 tifosi che domenica sera erano a Fiumicino ad accogliere Soulé sono la dimostrazione di come si sia passati da un clima di scetticismo ad uno di grande fiducia.

(corsera)