Dovbyk, solo la Roma. L’ucraino rifiuta gli altri club. Offerti 37 milioni al Girona

Al bar i "vecchi" tifosi dicono sempre, tra un cicchetto e un caffé: se hai un buon portiere e un buon centravanti, mezza squadra è fat-ta. La Roma un ottimo portiere ce l'ha, Mile Svilar, rivelazione dell'ultima Serie A, e ora è sul punto di prendersi il miglior centravanti d'Europa del momento, Artem Dovbyk, capocannoniere dell'ultima Liga. (...) I dirigenti giallorossi hanno confermato l'offerta di 37 milioni totali tra parte fissa e bonus (33 più 4) e si sono detti disponibili ad aumentare la percentuale di rivendita a favore del club spagnolo fino al 15%. Il Girona, che sul giocatore ha fissato una clausola rescissoria a 40 milioni, sta valutando attentamente la proposta della Roma. E ieri ci sono stati continui contatti tra i due club: è probabile che oggi andrà in scena il summit decisivo per sbloccare la situazione e liberare il centravanti entro la fine del mese. Uscito di scena l'Atletico Madrid, cui Dovbyk sembrava ormai destinato fino a lunedì scorso, le parti sono a questo punto orientate verso la stessa direzione. Si dovranno limare, certo, le ultime condizioni, gli ultimi dettagli, da una parte e dall'altra, per trovare un compromesso finale. (...)

(gasport)