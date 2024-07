Dovbyk ora è a un passo, la svolta in 48 ore: pareggiata l’offerta dell’Atletico di 38 milioni

La Roma ad altezza Artem Dovbyk. Nel senso che per arrivare il più possibile in prossimità della cima, ovvero ai 40 milioni di clausola rescissoria del gigante ucraino, i Friedkin sono disposti ad alzare l’offerta. O meglio le offerte. Oltre a quella da 35 milioni con percentuale di rivendita, il d.s. Florent Ghisolfi ha pronta l’alternativa in grado di accontentare il Girona: 32 milioni più 6 di bonus. La stessa dell’Atletico Madrid che il Girona aveva già accettato giorni fa prima del dietrofront di Dovbyk, intenzionato a sposare solo la Roma. (...) Dovbyk, pronto a firmare fino al 2029 per 3 milioni, ha ricevuto anche la telefonata di Dan Friedkin, che lo ha rassicurato sul buon esito dell’affare. Non solo l’attacco, però. Ghisolfi lavora anche sulle fasce, in particolare sulla destra. Il nome più caldo per il dopo Karsdorp resta quello di Marc Pubill, che si è già guadagnato i quarti alle Olimpiadi con la Spagna. (...)

(gasport)