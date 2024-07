La Roma e il Girona continuano a lavorare per trovare un accordo per portare Artem Dovbyk in giallorosso: la partenza sono i 32 milioni più 4 di bonus offerti da Ghisolfi. come riporta Il Corriere della Sera. Il calciatore ieri è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nell’amichevole tra il Girona e l’Espanyol e il suo procuratore continua a mandare messaggi social: dopo Totti e la Roma, ieri ha iniziato a seguire anche Daniele De Rossi e il Ceo Lina Souloukou. (...)

(corsera)