Dovbyk, c’è la nuova offerta al Girona: la parte fissa a 34 milioni, ore decisive

Una nuova ondata d’amore potrebbe bagnare lo scalo degli arrivi di Fiumicino nei prossimi giorni. La Roma, infatti, si avvicina sempre di più ad Artem Dovbyk con l’obiettivo di portare il gigante ucraino nella Capitale entro la fine del mese. E, quindi, nelle prossime 72 ore. [...] Ogni giorno (ma forse anche ogni ora) è buono per chiamare Dovbyk e dirgli di imbarcarsi sul primo aereo per Roma. L’ucraino, dopo aver rifiutato l’Atletico Madrid, ha trovato subito l’accordo col club giallorosso per un quinquennale da 3 milioni più bonus. E il d.s. Florent Ghisolfi, intanto, è impegnato anche sugli altri fronti aperti. Come ha detto il tecnico Daniele De Rossi, bisogna incastrare il puzzle di arrivi e partenze, così si sta cercando l’offerta giusta per Tammy Abraham (tornato di nuovo nel mirino del Milan). Ma anche per Nicola Zalewski, Edoardo Bove e Marash Kumbulla. Nel frattempo, resta alta l’attenzione per Marc Pubill, terzino destro 21enne dell’Almeria. [...]

(Gasport)