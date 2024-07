Dovbyk a un passo: offerti al Girona 32 milioni più bonus. E oggi sbarca Soulé

Matias Soulé più Artem Dovbyk. In pochissime ore il mercato della Roma ha preso la svolta che i tifosi, e soprattutto Daniele De Rossi, aspettavano. L’argentino dovrebbe arrivare nella Capitale entro il weekend. Ieri ha assistito in borghese alla partita persa 3-0 dalla Juventus a Norimberga insieme allo staff bianconero: nelle prossime ore farà le valigie e volerà a Roma. Con i giallorossi firmerà un quinquennale a poco meno di 2 milioni netti a stagione. La trattativa con la Juventus ormai è definita in tutti i suoi dettagli – 26 milioni più 4 di bonus (2 facilmente raggiungibili e 2 meno facili) più il 10% sulla futura rivendita – ormai da un paio di giorni. [...] Il ds Florent Ghisolfi si è concentrato sull’altro obiettivo importante, cioè il centravanti. Il sorpasso all’Atletico Madrid, nonostante ieri in Spagna sia circolata la notizia di un contro sorpasso del club allenato da Diego Simeone, per Artem Dovbyk c’è stato nelle ultime ore: gli agenti del centravanti ucraino, capocannoniere dell’ultima Liga con 25 reti, sono stati a Trigoria dove hanno raggiunto in accordo di massima per il calciatore, che in giallorosso guadagnerebbe 3,5 milioni di euro a stagione. [...]

(Corsera)