Diritti esteri, la A chiede 3 miliardi di danni

Molti dei club che hanno giocato in Serie A fra il 2008 e il 2018 chiedono tre miliardi di euro di danni alle agenzie media incaricate di vendere i diritti tv internazionali in quel periodo. L'azione legale segue una sentenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) del 20 maggio 2019, secondo cui IMG, MP & Silva e Be4 si sarebbero accordate per presentare le offerte per i diritti, facendo cartello e limitando la concorrenza. Nel provvedimento si fa riferimento a violazioni che avrebbero riguardato "i campionati di calcio di Serie A e B, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana". La decisione dell'antitrust ha spinto più di venti club che giocavano in Serie A nel decennio oggetto della sentenza - tra cui Milan, Inter, Torino, Fiorentina, oltre alla stessa Lega Serie A - a citare in giudizio le agenzie presso il tribunale di Milano. La Serie A stima in almeno 1,8 miliardi di euro le mancate entrate. Ma l'importo potrebbe essere maggiore. Francesco Anglani partner dello studio legale Bonelli Erede che rappresenta alcune delle squadre - tra cui Torino, Fiorentina, Roma - ha riferito a Reuters che le richieste di risarcimento, sommate, avrebbero superato i 3 miliardi. [...]