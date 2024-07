De Rossi va di fretta: ritiro anticipato

Un raduno (anticipato di qualche ora) per pochi intimi. Tra nazionali assenti (non ci saranno nemmeno Ndicka e Aouar), acquisti ancora in divenire e 8 calciatori che hanno già salutato, nel pomeriggio (appuntamento alle 17,30 con probabile seduta a seguire) a Trigoria ci saranno tanti volti giovani. Tra questi, uno dei più emozionati sarà il baby Sangaré, il classe 2007 prelevato dal Levante che svolgerà la prima parte del ritiro a Trigoria per poi aggregarsi alla Primavera. Uno scenario destinato a cambiare già nei prossimi giorni, quando De Rossi si augura di poter abbracciare almeno Le Fée: con il Rennes si tratta da due settimane e l’accordo (18 milioni più bonus) è ormai in dirittura d’arrivo. Nell’attesa, DDR può riconsolarsi con Dybala. Sì, perché Paulo, escluso a sorpresa dalla Copa America dal ct Scaloni, sarà presente dal via. È lui, oltre a Daniele, il punto di riferimento della tifoseria. […] Si aspettava una telefonata da Ghisolfi che non è arrivata. Il 1 luglio è scattata intanto la clausola rescissoria che gli permette di liberarsi per 12 milioni. Qualche sondaggio (Inter, Chelsea e Manchester United) lo ha ricevuto ma nessuno si è fatto avanti concretamente. Il contratto, ad oggi, non è un problema. Paulo guadagnerà 8 milioni (7+1) maturati nel biennio giallorosso e nella prossima stagione gli basterà disputare il 50% delle partite per avere l’accordo esteso fino al 2026. Cerca chiarezza.

(Il Messaggero)