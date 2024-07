De Rossi scuote Smalling in allenamento

Le temperature restano altissime ma la Roma non si ferma. Anche il sabato mattina è stato di duro lavoro con Daniele De Rossi in mezzo al gruppo a trasferire stimoli e indicazioni ai giocatori. Tra i più incoraggiati c'è Smalling, che sta cercando di rilanciarsi dopo una stagione terribile. Applausi anche per l'ultimo arrivato, il portiere australiano Ryan, che sta conoscendo i metodi del preparatore Farelli.

Domani la squadra vola in Slovacchia, a Kosice, per giocare la seconda amichevole stagionale. La partita è in programma alle 19.30 e consentirà alla Roma di tornare indietro con un volo charter già in serata. [...] Da metà settimana poi la rosa dovrebbe essere completata dagli assenti: oltre a Dybala, che ieri si è sposato a Buenos Aires, sono attesi i quattro nazionali italiani reduci dall'Europeo. Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy. [...]

(corsport)