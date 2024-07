De Rossi respira: tornano i nazionali. I delusi in azzurro a caccia del riscatto

Non definiamolo contento, perché magari per esserlo a pieno dovrà aspettare ancora un po’; diciamo solo che Daniele De Rossi, da oggi, può essere un po’ meno preoccupato, perché potrà lavorare almeno con qualche giocatore pesante della vecchia guardia. Dopo l’Europeo andato male (eufemismo) e dopo le vacanze legittime, si rivedono a Trigoria capitan Pellegrini con Cristante, Mancini ed El Shaarawy (prima della partenza per il ritiro in Inghilterra, si aggregheranno al gruppo anche Celik e Paredes, mentre Shomurodov dopo i Giochi di Parigi), più ovviamente Dybala. Quattro giocatori pesanti per il tecnico, quattro titolari (o semi titolari) della passata stagione. Quattro comandanti – chi più chi meno – dello spogliatoio. A modo loro, quattro leader: Pellegrini quello tecnico, Cristante e Mancini i due parlanti, ElSha quello più silenzioso, ma le tante partite giocate con la maglia giallorossa lo portano a essere automaticamente un senatore del gruppo. Si ricompone l’ossatura della squadra, che oggi è in piena rivoluzione. [...] E loro quattro in che condizioni si presenteranno al via? Di sicuro vanno riatletizzati, come normale che sia dopo circa un mese di stop (sabato a Trigoria, con il Tolosa, li vedremo per uno spezzone); il morale ora sarà buono, la botta dell’Europeo è stata più o meno smaltita e la banda è pronta a suonare ancora.

(Il Messaggero)