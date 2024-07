De Rossi punta sulle fasce. Sarà tutta un'altra Roma: ma ora servono gli esterni

In attesa del rientro dei nazionali (previsto entro la fine della prossima settimana) e dell'arrivo dei nuovi acquisti, Daniele De Rossi sta già plasmando la sua nuova Roma. [...] E' il laboratorio di DDR, che nasce da un assunto, il lavoro sulle fasce. Si parte da lì, per poi svilupparsi in modo dinamico su tutto il resto del campo. [...] Dopo aver puntato molto sul 4-3-3 come modulo di base nel corso della scorsa stagione, De Rossi nella prima uscita - contro il Latina - si è schierato con il 4-2-3-1. [...] L'obiettivo è quello di avere più inserimenti da dietro, sia dei centrocampisti ma anche degli esterni. [...]

Ma sia con il 4-3-3 sia con il 4-2-3-1, l'aspetto basilare della Roma del prossimo anno sarà il lavoro svolto con le catene sulle fasce. [...] Ecco perché De Rossi vuole Soulé, su cui la Roma non ha presentato alcun rilancio, restando ferma ai 25 milioni. [...] A Trigoria hanno il sì del giocatore, esattamente come hanno quello di Samuel Dahl, 21 anni, il terzino sinistro del Djurgarden. [...] E per completare la catena di destra, la Roma sta monitorando alcuni profili per prendere il terzino titolare, da affiancare al turco Celik e al giovane Sangaré. [...] Considerando che Doué è ad un passo dal Galatasaray, in Francia si segue da un po' Lorenz Assignon del Rennes, lo scorso anno in prestito al Burnley. [...]

(gasport)