De Rossi lavora con la squadra. Karsdorp si allena da solo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Inizia il ritiro della Roma. Dopo la giornata di test medici e fisici di domenica scorsa, i giallorossi oggi si sono ritrovati a Trigoria per la prima doppia seduta. I 27 giocatori a disposizione di De Rossi (a cui si aggiungerà anche Le Fée) hanno svolto in mattinata lavoro in palestra, mentre nel tardo pomeriggio c'è stato un allenamento sul terreno di gioco, mentre si è allenato individualmente Karsdorp, ormai fuori dal progetto. Nei prossimi giorni il club annuncerà il programma delle amichevoli estive.

Per il momento sono due sfide di luglio: il 17 ci sarà un test all'interno delle mura del Fulvio Bernardini con il Latina, mentre il 22 la Roma inaugurerà la Kosice Football Arena con l'omonima squadra (calcio d'inizio alle 19.30). Ad agosto, prima della partenza per l'Inghilterra (più precisamente al St. George's Park, dove i giallorossi svolgeranno la seconda parte del ritiro) si alzerà il livello con un'amichevole con l'Olympiacos (ex club di Lina Souloukou) a Rieti il 3 al Manlio Scopigno. Prima del ritorno in Italia e dell'esordio in Serie A con il Cagliari, Pellegrini e compagni il 10 agosto alle 16 (ora locale) affronteranno l'Everton al Goodison Park.