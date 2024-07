De Rossi ha fede. E la Roma chiama Chiesa

In Italia c'è ancora chi ha tanta Fede in Chiesa. Risponde al nome di Daniele De Rossi l'estimatore principale che nelle ultime settimane sta provando a corteggiare l'esterno offensivo della Juventus. [...] Federico Chiesa, infatti, può lasciare la Vecchia Signora durante l'estate. Il motivo è piuttosto semplice: al momento l'accordo per il prolungamento di contratto è in alto mare e senza rinnovo la Juve è intenzionata a cederlo al migliore offerente. [...] Il naufragio azzurro in Germania ha, inevitabilmente, ridimensionato le quotazioni di Chiesa, che non ha mantenuto le attese. [...] E qui entra in gioco la Roma.

I giallorossi devono ristrutturare il reparto offensivo dopo gli addii di Lukaku, Azmoun, Belotti e quello probabile di Abraham. Un esterno d'attacco e un centravanti le priorità di De Rossi, che ha le idee chiare e ha messo in cima alla liste dei desideri Chiesa, appunto. In tal senso la dirigenza giallorossa ha già incontrato due volte l'agente dell'esterno d'attacco Fali Ramadani. [...] Tra gli sponsor dell'approdo di Fede in giallorosso c'è anche il suo ex compagno juventino Dybala. I due sono molto amici e tornerebbero volentieri a giocare insieme. [...] Come recita un celebre adagio: tutte le strade portano a Roma. De Rossi lo sa e spera possa valere anche per Chiesa.

(Tuttosport)