De Rossi cerca un altro esterno: Wesley, ragazzo venuto dal Brasile

Sistemare la fascia destra è una delle priorità della Roma. Del resto, ha funzionato poco o nulla nelle ultime stagioni tra Karsdorp (sempre fuo-ri rosa), la fotocopia Kristensen, la meteora Reynolds e Celik, destinato a rimanere perché comunque nelle occasioni avuto ha fatto il suo dovere, allenandosi sempre al massimo, da professionista . Il sogno resta Raoul Bellanova. È un terzino destro italiano, reduce da una stagione importante al Torino dopo tanti anni di gavetta. A 24 anni, inoltre, è entrato nel giro degli azzurri di Luciano Spalletti. L'ostatolo è che il club granata valuta l'esterno non meno di 25 milioni di curo. Una cifra altissima. La Roma non ha mai mollato l'idea di ingaggiarlo, ma vuole inserire come contropartita tecnica il cartellino di Zalewski. (sulla carta non dispiace al Torino) per abbassare la parte casti. In raso contrario difficilmente si arriverà alla fumati bianca, a meno di pretese diverse. (...) E la Roma, comunque, sta cercando anche un attaccante esterno da aggiungere alla rosa. Un nome buono è il giovane brasiliano Wesley Gassava, meglio noto come Wesley classe 2005 del Corinthians. Abraham resta sul mercato per fare cassa. L'attaccarne ha un valore di 25 milioni, ma il Milan e alcuni club di Premier League non hanno ancora pre-sentato offerte. L'inglese è il candidato numero uno alla partenza perché guadagna 6 milioni di euro e non si può considerare un titolare. Oltre a Zalewski, non è incedibile Bove. Il centrocampista interessa all'estero e ha estimatori pure in Italia. Proposte sotto i 20 milioni non saranno accolte per il prodotto del settore giovanile, che lo scorso dicembre è stato blindato da un contratto fino al 2028. (...)

(corsport)