De Rossi cerca il nuovo tecnico della Primavera

Valutazioni in corso. La panchina della Roma Primavera è senza allenatore dopo l’addio di Federico Guidi, passato dopo due stagioni al timone del baby Milan. Manca sempre meno alla decisione finale, che spetta ad Alberto De Rossi. […] Un nome caldissimo, dettato anche dalla logica, è quello di Gianluca Falsini, un allenatore che ha dimostrato ampiamente le sue capacità guidando l’Under 16 e Under 17 alla conquista di tre scudetti consecutivi. In seconda battuta c’è Tugberk Tanrivermis, ultima stagione alla guida dell’Under 18. Ma la partita è apertissima e poi la storia recente (21 anni) dice che non c’è mai stata una promozione interna. Non si può escludere del tutto un nome a sorpresa.

(Corsport)