De Rossi aspetta rinforzi e valuta i baby. A Kosice finisce 1-1 con il pari di Pisilli

La maglia è quella nuova, con quel rosso amaranto e righe giallo oro verticali, e fa il suo esordio; la Roma - alla seconda esibizione - è sempre la stessa. Anzi, è una Roma che non c'è ancora, almeno quella che ha in testa Daniele De Rossi, in attesa di rinforzi per impostare un lavoro che abbia senso. Il ritardo è evidente e i giorni passano, la voglia di lavorare con quelli "veri" è la stessa del primo giorno, ma per ora De Rossi è stato costretto a lavorare con una rosa di baby o possibili partenti. (...) L'unica novità è il solito Enzo Le Fée (più il baby Sangarè, unico terzino destro a disposizione, con Karsdorp fuori squadra e Celik non ancora rientrato dalle vacanze post Europeo). In campo c'è Bove con la fascia da capitano, insieme con Darboe (che spesso si scambia la posizione con Le Fée) a formare la coppia dei centrali di centrocam-po nel 4-2-3-1 derossiano. La seconda amichevole della Roma (quella di Ancona, prevista per il 27, è stata cancellata per questioni di ordine pubblico) non regala grandi emozioni, ma Daniele ha potuto verificare le condizioni fisiche di calciatori che in futuro potranno anche essere utili. Come ad esempio Kumbulla, specie se non arriveranno altri centrali difensivi: in organico, andato via Llorente (e Huijsen), sono rimasti Ndicka, Smalling e Mancini; oppure come Baldanzi, che avrà spazio. (...) De Rossi - in mancanza d'altro - stu-dia anche Darboe, perché non si sa mai: l'esperienza alla Sampdoria lo ha migliorato, ma resta ancora un calciatore non adatto a una squadra che (in teoria) deve lottare per la Champions e questo al di là dell'errore di ieri che ha consentito al Kosice di andare in vantag-gio - con Takac - dopo una decina di minuti della ripresa: il suo retropassaggio per Fasko è un assist indiretto per il gol. Ripresa nella quale sono comparsi Ryan (per Svilar), Zalewski (per Joao Costa) e Pisiilli (per Bove). (...) La voglia almeno di pareggiare, questi ragazzi, ce l'hanno: l'1-1 lo sfiora Cherubini, che De Rossi magari porterà spesso in prima squadra, come Pisilli, che su assist di Graziani, ha trovato la rete del pareggio. Da domani DDR avrà a disposizione almeno i nazionali.

(Il Messaggero)