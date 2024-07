DDR vuole Soulè. Dahl si avvicina

Il piano è chiaro da tempo: abbassare l'età media del gruppo (in quest'ottica si stringe per il terzino Dahl, classe 2003) limitare gli ingaggi ma non lesinare sul costo dei cartellini. Così si spiega l'investimento per Le Fée e l'interessamento concreto per Soulé. Non è una novità: l'argentino era finito nel mirino della Roma già sul finire della passata stagione, sponsorizzato dai conna-zionali Dybala e Paredes e molto apprezzato da De Rossi. Che rispetto a Di Francesco, suo allenatore al Frosinone, non avrebbe problemi ad utilizzarlo anche a sinistra benché Matias, mancino naturale, abbia sinora trovato spazio quasi sempre a destra per avere così la possibilità di rientrare sul piede forte. Senza contare che in ballo ci sarebbe anche il 4-2-3-1 (l'ultimo modulo utilizzato da De Rossi nella sfida giocata in Australia contro il Milan): Dybala potrebbe andare a fare il trequartista centrale e Soulè piazzarsi proprio a destra. (...) La Juventus valuta Soulé 35 milioni, il Leicester è fermo a 25, quanto la Roma quota il cartellino del 21enne di Mar del Plata. Inutile girarci intorno: al di là delle smentite di rito, l'idea iniziale a Trigoria era quella di salutare Dybala e il suo ingaggio (8 milioni) e sostituirlo con Soulé. Ma il mercato è strano e ad oggi nessuno ha realmente mosso passi importanti per la Joya. Così Paulo, forte dell'appoggio tecnico di DDR che stravede per lui (e gli ha concesso 4 giorni per il matrimonio, dal 18 al 22 luglio, con ritorno il 23 mattina), è convinto - ad oggi - di restare. Il colloquio con Ghisolfi è andato in scena ed è stato di quelli formali: per intenderci, il ds gli ha detto che lo apprezza molto ma è finita lì. Nessun riferimento alla clausola, al contratto, al futuro o al rinnovo: tutto rimandato a fine luglio. (...) Aspettando novità, è in chiusura l'acquisizione di Dahl, terzino sinistro del Djurgarden che si sente già giallorosso. (..:) Il costo è 3,5 milioni.

(Il Mesaggero)