DDR ritrova la Roma

Ha preso il via ieri pomeriggio la nuova stagione della Roma, la prima a tutti gli effetti di Daniele De Rossi come guida del prossimo progetto triennale. [...] I convocati del club sono arrivati a Trigoria a scaglioni, tra le 15 e le 17, per i saluti, la sistemazione nelle camere e una prima sgambata per sciogliere i muscoli in vista della prima giornata di lavoro in programma oggi. Ventisette i convocati di De Rossi, [...] otto i giocatori della prima squadra che il tecnico ha avuto anche negli ultimi mesi della nuova stagione, poi Solbakken e Darboe rientrati dai rispettivi prestiti e tanti ragazzi reduci dalla Primavera e dall'Under 18 e 17. [...]

Assenti chiaramente i giocatori reduci dagli impegni della nazionale (più Paredes, ancora impegnato nella Coppa America), assente anche Rick Karsdorp ma perché fuori rosa. [...] Alle 18 di ieri la squadra è scesa in campo, poi i giocatori hanno cenato tutti insieme prima di sistemarsi nelle varie camere. La Roma vuole fare gruppo, i più grandi come Dybala si sono già attivati per includere al meglio i giovani nel gruppo. [...] La squadra dormirà a Trigoria nei prossimi giorni: il grande ritorno del ritiro vecchio stile che non si vedeva più a Trigoria dai tempi della seconda era di Spalletti. Quando naturalmente nello spogliatoio c'era anche De Rossi.

(corsport)