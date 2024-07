DDR a ritmi alti. E domani il Latina

Un giorno di riposo e poi di nuovo a sudare. È stato un lunedì da leoni a Trigoria: la Roma è tornata ad allenarsi con la solita intensità, con Daniele De Rossi in versione martello e motivatore. Già, la settimana è iniziata con il botto, tra esercitazioni e partitene a campo ridotto. La palla, come al solito, ha avuto la sua centralità nelle sedute a ritmo alto nonostante il caldo soffocante di Roma. C'è da preparare la stagione del ritorno in Champions e il meteo non può essere un alibi. (...) Presto si alzerà il sipario sulla Roma. E scatterà il cielo di amichevoli. La prima, una sorta di allenamento congiunto, è in programma domani a Trigoria contro il Latina (ore 18). Dall'altra parte ci sono degli ex, come il figlio d'arte Lorenzo Di Livio e Alessio Riccardi, considerato per un periodo l'erede di Totti. Il 22 luglio Abraham e soci giocheranno una gara in trasferta contro gli slovacchi del Kosice (ore 19.30) che inaugurano il nuovo stadio. I giallorossi affronteranno ìl 3 agosto l'Olympiakos al Manlio Scopigno di Rieti, con fischio d'inizio alle ore 17. I biglietti sono già acquistabili a tre fasce di prezzo: Curva a 9 euro, Tribuna Est a 19 entro (10 per Under 14) e llibuna Ovest a 29 euro (14 per Under 14). Dopo l'amiche-vole di Rieti, la squadra volerà in Inghilterra per iniziare il ritiro al St. George Park. (...)

(corsport)