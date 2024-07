Dahl si riavvicina. Attesa per Soulé

IL TEMPO (L. PES) - Giorni senza sosta per Ghisolfi. Il ritardo riconosciuto a metà a Trigoria porta inevitabilmente il dt francese ad accelerare almeno sulle operazioni già avviate. Proprio per questo i prossimi giorni potrebbero portare alla chiusura dell'affare per Samuel Dahl, terzino sinistro di ventun'anni del Djurgarden. L'accordo con il calciatore è già stato trovato, e proprio il classe 2003 sta spingendo tanto col proprio club che invece vorrebbe mandarlo a giocare in Premier da dove è arrivata un'offerta più ricca ma la preferenza del laterale mancino è chiara. L'offerta che dovrebbe partire da Trigoria si aggira tra i 3 e i 4 milioni, con l'entourage del ragazzo che spinge affinché si chiuda prima di giovedì, quando gli svedesi giocheranno una gara preliminare di Conference League contro il Niederkon. Gara che Dahl non vorrebbe giocare per non condizionare l'eventuale avventura europea con la Roma. Ieri è sceso in campo per novanta minuti nella gara di campionato persa dai suoi, ma la speranza è che sia stata l'ultima giocata in patria. Ma dopo altri contatti nei giorni scorsi e chiacchierate interne i giallorossi sono ormai pronti all'assalto finale.

Quell'assalto che non è ancora arrivato per Soulé. Nessuna nuova offerta o rilancio nelle ultime ore da parte della Roma che forte dell'accordo totale con l'argentino sta lasciando riflettere la Juventus che intanto lo ha portato nel ritiro in Germania. Anche dall'Inghilterra ormai sembra sia arrivata l'ora della rassegnazione: Soulé vuole solo la Roma. I contatti con De Rossi (molto attivo anch'egli sul mercato e che sperava di avere dalla Juve anche Chiesa, rimanendo per ora deluso) e gli scambi social con i tifosi, la scelta è stata fatta e ora serve davvero un piccolo sforzo. Un leggero ritocco della proposta avanzata a inizio settimana, magari lavorando sui bonus o sulla percentuale di rivendita, potrebbero dare il via libera alla chiusura di una trattativa che fa sognare i tifosi in costante e trepidante attesa di aggiornamenti. Intanto prosegue il lavoro a Trigoria agli ordini di DDR con la squadra che domani volerà a Kosice dove affronterà la squadra slovacca nel secondo test amichevole dopo quello dello scorso mercoledì al Fulvio Bernardini contro il Latina. Fischio d'inizio alle ore 19.30 con diretta su Dazn.