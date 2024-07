Dahl si presenta: "Sono felice, grazie ai tifosi"

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Samuel Dahl si presenta. Il terzino, acquistato dal Djurgarden, ieri è stato ufficializzato con un comunicato ufficiale del club, al quale è seguita anche la sua prima intervista da giallorosso. «Sono molto felice di essere qui - ha affermato il classe 2003 - ci tengo a ringraziare la proprietà e i tifosi per avermi dato questa opportunità». Dahl ha poi descritto le sue caratteristiche, sottolineando la voglia di mettersi in mostra: «Sono piccolo, veloce e bravo palla al piede, punto a far vedere questo a Roma. Voglio giocare più partite possibili e aiutare questo club a vincere». Immancabili le dichiarazioni su De Rossi: «Qui è una vera leggenda, l'ho visto tantissime volte in tv. Immagino giochi un calcio tattico, con movimenti e strategie». E proprio il tecnico della Roma dopo l'amichevole con il Tolosa ha concesso la domenica libera ai suoi giocatori, che si ritroveranno già oggi per preparare l'ultimo test in Italia (in programma il 3 agosto con l'Olympiacos a Rieti) prima di trasferirsi in Inghilterra.