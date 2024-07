Dahl, il terzino che corre con Angeliño: “Qui si respira tanta voglia di vincere”

Samuel Dahl dovrà sostituire Leonardo Spinazzola. Partire con questa responsabilità non è il massimo per un giovane proveniente dal campionato svedese. Nonostante Leo non abbia brillato in continuità, è stato uno dei migliori terzini sinistri nella Roma ed ha dato un aiuto determinante all’Italia per la conquista dell’Europeo nel 2021. [...] Spinge sulla fascia, dialoga con i compagni, crossa e sa improvvisarsi anche regista. Questo non significa che non sappia difendere, anche se l’unico riferimento è l’Allsvenskan, la massima divisione svedese. Non un campionato particolarmente complicato e competitivo. È stato primo tra tutti i terzini che hanno militato lì fino al 2024 per azioni difensive riuscite, duelli difensivi e intercetti. [...] Tra i punti a sfavore c’è la poca confidenza con il gol (non ha mai segnato uno) e la statura di 1,71 che non lo rende un colosso. «Questa è una società che ha tanta voglia di vincere. Vorrei giocare più partite possibili e aiutare ad alzare un trofeo», ha detto nella sua prima intervista ai canali del club. Troverà in panchina De Rossi che lo ha voluto per le sue qualità di terzino veloce e bravo con la palla tra i piedi: «È una vera leggenda qui, l’ho visto tante volte in tv. Credo che sarà un allenatore molto tattico, immagino giochi un bel calcio, un calcio con movimenti, geometrie. E votato all’attacco». L’operazione per l’acquisto è costata a Ghisolfi quattro milioni di euro più bonus, a cui va aggiunto il 10% sulla futura rivendita. Per adesso sulla sinistra il preferito è Angeliño, ma i margini tecnici per crescere ci sono, tutto però si baserà sull’adattemento al campionato italiano. Se sarà veloce, allora De Rossi potrà valutare se alternarli, altrimenti ci vorrà pazienza prima di vederlo incidere.

(Il Messaggero)