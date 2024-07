Da Sugamele a Graziani: DDR pesca dai giovani

De Rossi ha anticipato di un giorno il raduno, convocando a Trigoria ieri i calciatori per iniziare a lavorare. Con il calciomercato che ancora non è decollato e una rosa da ricostruire, DDR ha dovuto inevitabilmente pescare dal settore giovanile per avere un numero di risorse adeguato. [...] Sono ben 13 gli under convocati dal tecnico; fra i pali ecco che rispunta Mastrantonio. [...] Passando ai giocatori di movimento, in particolar modo ai difensori, dalla Primavera De Rossi ha chiamato Golic e Plaia mentre scendendo di categoria troviamo Cama e Nardin - campioni d'Italia con la Roma Under 17 e d'Europa con la Nazionale italiana Under 17 - Tommaso Marchetti sempre U17 e Filippo Reale con William Feola. [...]

Anche a centrocampo De Rossi ha potuto attingere dal settore giovanile giallorosso: dalla Primavera romanista DDR ha convocato Graziani. [...] Chiamata, scontata, anche per Levak. [...] A completare poi la rosa inevitabilmente anche Joao Costa, che De Rossi porta con sé in prima squadra ormai da tempo, Almaviva, trequartista di qualità che ricevette la fascia di capitano da Francesco Totti nel giorno del suo addio al calcio, e Alessandro Sugamele, classe 2007 campione d'Italia con l'U17 quest'anno. [...]

