Da settembre nuovi tavoli tecnici: "Accelerare sulle prossime tappe"

A settembre, dopo la pausa estiva, i tecnici di Campidogilo e Roma torneranno a vedersi con grande frequenza. Incontri su incontri per sciogliere i nodi progettuall ancora aperti e poter procedere, così, più rapidamente possibile verso la stesura della versione definitiva del progetto da portare all'esame della conferenza di servizi per ottenere il via libera finale.

(...) Se i tre ponti ciclopedonali previsti nella versione iniziale del progetto sono risultati tutti confermati dalla riunione di ieri in Campidoglio, fugando così i dubbi espressi dai comitati No stadio nelle scorse settimane, c'è da concludere le simulazioni sul traffico, l'analisi per i posti auto, per I'impatto sul trasporto pubblico dei tifosi. Poi, finiti i sondaggi geologici e questi aspetti tecnici, si arriverà al progetto definitivo. (...) La tempistica per chiudere la parte burocratica dell'analisi del progetto in conferenza di servizi fino alla gara d'appalto, difficilmente potrà risolversi in meno di un anno di tempo, ovviamente sempre sperando che non vi siano ulteriori inciampi di ricorsi e controricorsi.

(Il Messaggero)