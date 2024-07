Da Pisilli a Pagano, è il ritiro dei giovani. Il 3 agosto amichevole con l'Olympiacos

Su un totale di 27 convocati per il raduno (ai quali oggi si aggiungerà Le Fée), Daniele De Rossi ha dovuto portare con sé 13 giovani. [...] Si tratta di ragazzi pescati dalla Primavera e dagli Under come Mattia Almaviva, il ragazzino a cui Francesco Totti nel 2017 consegnò simbolicamente la fascia di capitano. [...] Aspettando oggi l'arrivo dell'ex Rennes, i calciatori che effettivamente la prossima stagione, mercato permettendo, avranno un ruolo in prima squadra sono solamente otto: Abraham, Angelino, Baldanzi, Bove, Dybala, Smalling e Svilar. [...] Si aggiungono, inoltre, quelli che lo scorso anno erano in Primavera e adesso hanno fatto il salto nel calcio professionistico. Come Joao Costa. [...] Ci sono pure Pagano e Pisilli, entrambi hanno chiuso il loro ciclo con le giovanili e sono pronti a misurarsi definitivamente con il calcio che conta. [...]

Si giocherà le sue chance per restare a Trigoria anche Luigi Cherubini fresco di rinnovo con la Roma dopo essere stato vicinissimo alla Juventus. [...] Dall'attacco alla difesa, Cristian Cama ha stregato tutti sulla fascia sinistra. [...] Dall'Under 18 arrivano Feola (difensore) che il prossimo anno giocherà in Under 19, Levak (centrocampista), Almaviva (attaccante) e Reale (esterno). Ci sono poi i prospetti della Primavera come Golic (difensore), Plaia (difensore) e Graziani (centrocampista). [...] Una chance per mettersi in mostra questi ragazzi l'avranno nei primi test stagionali: il 17 luglio contro il Latina, il 22 a Kosice e prima della partenza per l'Inghilterra, il 3 agosto contro l'Olympiacos a Rieti.

(Il Messaggero)