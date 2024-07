Da Aouar i soldi per l'assalto a Soulè. Il Milan cerca Abraham, Karsdorp in Turchia

Stavolta ci siamo, Houssem Aouar è in partenza: 15 milioni compresi i bonus. Nella serata di ieri la Roma ha praticamente chiuso gli ultimi dettagli dell'operazione con Al-Ittihad, generando una plusvalenza importantissima per i conti giallorossi. Tanti, tanti soldi per il francese che ieri era tornato ad allenarsi a Trigoria lanciando un segnale sui social che aveva lasciato pensare ad un rallentamento della trattativa. E invece nelle ore successive è arrivata l'accelerazione decisiva. (...) Il denaro incassato servirà alla Roma per lanciare ufficialmente l'assalto a Soulé e al nuovo centravanti (più Sorloth di En-Nesyri: il marocchino continua ad essere offerto da un intermediario ma il Fenerbahce di Mourinho è in vantaggio: proposti al centravanti 5 milioni all'anno). Per il 9 bisognerà però cedere anche Abraham. Non è un mistero che Tammy sia sul mercato: la Roma lo valuta 30 milioni. De Rossi ha dato il via libera alla cessione, il centravanti sarebbe voluto tornare in Inghilterra ma al momento non ci sono pretendenti. E allora si è fatto avanti il Milan di Fonseca e l'ex Chelsea avrebbe dato il via libera al trasferimento. I due club stanno trattando sul prezzo, ma per abbassare la parte cash i rossoneri hanno chiesto di inserire delle contropartite. Ghisolfi, al momento, ha detto no a Jovic perché punta più alto. (...) In uscita c'è pure Karsdorp che piace a Besiktas e al Trabzonspor. I turchi potrebbero ad arrivare a offrire 3 milioni per il cartellino. (...)

(Il Messaggero)