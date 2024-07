Coppa Italia, eventuale derby in semifinale

Ufficializzato dalla Lega di Serie A il tabellone della Coppa Italia. La Roma entrerà in scena dagli ottavi di finale, in programma dal 4 dicembre, dove i giallorossi incontreranno la squadra che uscirà dalla vincente di Genoa-Reggiana e Como-Sampdoria. Dalla parte del tabellone dei giallorossi ci sono il Milan, possibile avversario nei quarti, e la Lazio, che la Roma potrà incontrare solo in semifinale.

Importante sentenza dell'Uefa, che ha preso una decisione sui casi di multiproprietà approvando la partecipazione di Manchester City e Girona, e di United e Nizza alle coppe europee grazie a cambiamenti significativi nella proprietà e nella governance. Una buona notizia per i Friedkin, che si apprestano a diventare proprietari dell'Everton.

(corsera)