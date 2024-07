Chiesa strizzatina d’occhio all’Inter. Soulè, sì a Roma

Trattative di mercato all’insegna dell’effetto domino. La cessione di Matias Soulè alla Roma per circa 30 milioni (l’argentino ha già detto si ai giallorossi per un quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus) può aiutare la Juve a sferrare l’assalto decisivo a Jean-Clair Todibo. Intanto Chiesa strizza l’occhio all’Inter, che ci prova a parametro zero in vista del 2025. Un po’ interesse reale, un po’ azione di disturbo per ingolfare le mosse di mercato bianconere: dalla sua cessione arriveranno, infatti, parte dei proventi da destinare all’assalto per Koopmeieners (Atalanta). (...)

(Il Giornale)