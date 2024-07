Chiesa, sono giorni caldi. La Roma rivede il manager, la Juve ha fretta di venderlo

Federico Chiesa, primo obiettivo della Roma di De Rossi, da ieri è ufficialmente sul mercato. Nella serata di giovedì, infatti, il nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta ha dato il via libera alla cessione dell'esterno. [...] Ed è qui che entra in ballo la Roma, perché Chiesa è un pallino di DDR - i due hanno avuto dei contatti nelle settimane scorse - ed è uno dei primi nomi della lista, mentre la squadra giallorossa non sarebbe una prima scelta per l'esterno della Nazionale. [...]

Chiesa ha solo un anno di contratto (è in scadenza nel 2025) e per questo il costo del suo cartellino si è abbassato notevolmente rispetto al suo reale valore di mercato, arrivato a circa 25 milioni complessivi. Con questa cifra, a cui si può arrivare con l'inserimento di alcuni bonus, la Roma (ma non solo) può pensare di portare a casa l'esterno della Nazionale. Per convincere Chiesa, invece, ci vuole un contratto da almeno 6 milioni netti a stagione. [...] Se c'è una certezza è che la cessione di Chiesa non avrà tempi lunghi: per questo è probabile un nuovo incontro oggi tra la Roma e Ramadani, per capire se il sogno di De Rossi potrà diventare realtà.

(corsera)